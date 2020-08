Pairi Daiza

Belgische dierentuin legt uit: hoe houd je ijsberen koel bij 37 graden?

In de Belgische dierentuin Pairi Daiza wordt het komend weekend 37 graden: temperaturen die normaal gesproken funest zouden zijn voor ijsberen. Toch heeft het park een manier gevonden om de dieren koel te houden, zo laat men weten op social media.



IJsberen en kou gaan prima samen: in het wild kunnen ze temperaturen van -50 graden Celsius aan. Hitte kan wel een bedreiging vormen. Pairi Daiza zorgt er daarom voor dat de ijsberen in het dierenpark dagelijks kunnen rekenen op een grote, ijskoud gekoelde bassins in hun verblijf.





ZIE OOK: Belgische dierentuin Pairi Daiza verwelkomt ijsberen in nieuw verblijf



Vanwege de hittegolf van de komende dagen spant het park zich extra in. "Vandaag zorgen hun verzorgers ook voor een permanente toestroom van ijs en bevroren vis. Daarnaast zijn er mistverspreiders, sproeisystemen en grote schaduwgebieden voorzien."



Verstopt

Bovendien hebben de ijsberen beschikking over een grote ijsgrot. "Waar de temperatuur permanent tegen het vriespunt zit en waar het de hele dag door sneeuwt uit het plafond." Eén van de verzorgers verstopte vandaag meer dan honderd visjes tussen het ijs.



De twee ijsberen van Pairi Daiza arriveerden afgelopen voorjaar. Ze namen hun intrek in themagebied The Land of the Cold, waar ook walrussen, pinguïns en tijgers te vinden zijn.





















ZIE OOK: Ontwerper vertelt: waarom heeft Burgers' Zoo geen poolgebied?