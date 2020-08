Zoo d'Amnéville

Stagiaire onwel bij schoonmaken apenverblijf in dierentuin

Een 24-jarige stagiaire van de Franse dierentuin Zoo d'Amnéville heeft afgelopen vrijdag een koolmonoxidevergiftiging opgelopen. Tijdens het schoonmaken van een apenverblijf raakte ze bedwelmd door de uitlaatgassen van haar hogedrukreiniger.



Bezoekers van de dierentuin zagen de vrouw rond 12.00 uur liggen in het verblijf van de vari's, een halfaap die in het wild uitsluitend op Madagaskar voorkomt.





Een gewaarschuwde manager probeerde de stagiaire te helpen, maar werd zelf ook onwel. Twee andere medewerkers hebben het duo met hulp van de brandweer bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht. Aan het einde van de middag mochten ze weer vertrekken.



Veiligheidsregels

De stagiaire gebruikte een gemotoriseerde hogedrukreiniger. In slecht geventileerde ruimtes leiden de geurloze uitlaatgassen al snel tot koolmonoxidevergiftiging. Anne Yannic, die afgelopen mei werd benoemd als de nieuwe directeur van Zoo d'Amnéville, geeft toe dat de veiligheidsregels tekort zijn geschoten. Er komt een onderzoek naar de exacte toedracht van het incident.



De dierentuin van Amnéville kwam vorig jaar in het nieuws toen een lokale nieuwzender een waslijst aan horrorpraktijken publiceerde. Yannic is aangesteld om schoon schip te maken.

