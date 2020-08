Attractiepark Toverland

Hittegolf in Toverland: nevel in wachtrijen houdt bezoekers koel

Met temperaturen tot 37 graden kan het deze week behoorlijk warm worden in Toverland. Om te voorkomen dat bezoekers oververhit raken, zorgt het attractiepark in de wachtrijen voor extra verkoeling. Bij verschillende attracties werden nevelmachines geïnstalleerd.



De nevelinstallaties zijn vanaf vandaag te vinden bij boottocht Merlin's Quest, lanceerachtbaan Booster Bike en boomstambaan Expedition Zork. Vanaf morgen is er ook verneveling in de rijen voor houten achtbaan Troy en wildwaterbaan Djengu River.





ZIE OOK: Nieuwe lekkernijen in Toverland: knetterijsjes met stroopwafel, Oreo of KitKat



Vandaag wordt het 32 graden in Toverland, voor morgen is 34 graden voorspeld. In het weekend kan het zelfs 36 tot 37 graden worden. "Op zulke momenten is dit soort verfrissing meer dan welkom", reageert een woordvoerster. Ook voor komende week verwacht men tropische temperaturen, rond de 35 graden.

























ZIE OOK: Veel klachten over enorme drukte in Toverland: 'Schaam jullie!'