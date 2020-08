Efteling

Efteling haalt omroepen in wachtrij Symbolica weg vanwege corona

In de wachtrij van de Efteling-attractie Symbolica worden geen ludieke teksten meer omgeroepen. Normaal gesproken kan de wachtende menigte luisteren naar lakei O.J. Punctuel, die bezoekers voorbereidt op een ordentelijke audiëntie bij de koning in het Paleis der Fantasie. Zijn regels blijken echter niet coronaproof te zijn.



Daarom is besloten om ze uit te zetten, bevestigt een woordvoerster aan Looopings. "O.J. Punctuel heeft de teksten ingesproken voordat de coronamaatregelen van kracht werden", legt ze uit. "Daardoor zijn sommige instructies of tips voor de audiëntie niet zo handig meer."





Zo vroeg Punctuel aan de wachtende bezoekers om andere personen aan te raken. "Mag ik u daarom verzoeken om allemaal op mijn teken met de rechterhand de schouders van de persoon voor u te kuisen?", zei hij bijvoorbeeld. "Op die manier kunt u allemaal met een schoon geschouderte de koning tegemoet treden."



Afstand houden

Wordt het geen tijd om de wachtrij te voorzien van nieuwe boodschappen die inspelen op de coronaregels, bijvoorbeeld over afstand houden en handen wassen? "Vooralsnog is er geen zicht op andere teksten", reageert de voorlichtster. De rol van Punctuel wordt vertolkt door ontwerper en entertainer Jeroen Verheij.



In verband met het coronavirus zijn er de afgelopen tijd meer aanpassingen doorgevoerd bij Symbolica. Zo kunnen bezoekers niet meer zelf kiezen welke tour door het paleis ze willen volgen. Ook werd de wachtrij voor single riders afgesloten en is er geen sprake meer van een aparte voorshow.

