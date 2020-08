Efteling

Efteling scant reserveringen niet als rijen te lang worden

De Efteling stopt met het controleren van reserveringsbewijzen als de rijen bij de entree te lang worden. Dat bevestigt een woordvoerster aan Looopings. Officieel moeten bezoekers naast een geldig entreekaartje in coronatijd ook altijd een reservering voor een specifiek tijdslot tonen.



Om de doorstroming te verbeteren, worden die op drukke momenten niet meer gescand door medewerkers. "Zo ontstaan er minder wachtrijen voor de entree, wat dan weer bijdraagt aan de veiligheid. We zullen dan op een andere manier checken of gasten een geldige reservering hebben, bijvoorbeeld mondeling of visueel."





Personeelsleden kunnen kort vragen welk tijdslot bezoekers gereserveerd hadden. Maar dan is het toch gewoon mogelijk om te liegen? "Ja, in theorie is dat mogelijk", geeft de voorlichtster toe.



Abonnementhouders

Het nieuwe beleid geldt overigens niet voor abonnementhouders. Bij hen wordt een reserveringsbewijs wel te allen tijde gescand.



In juni kregen acht Efteling-abonnees een parkverbod omdat ze geknoeid hadden met reserveringen. Ze hadden bewust een reservering geplaatst voor een regulier entreebewijs in plaats van een abonnement, omdat alle plaatsen voor abonnementhouders vol waren. Twee van hen werden ook aangehouden door de politie.

