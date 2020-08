Escape room

Pretparkillusionist richt zich op escape rooms in coronatijd

Door de coronacrisis kan pretparkillusionist Christian Farla al maanden niet optreden. Hij heeft van de nood een deugd gemaakt: inmiddels legt de artiest zich volledig toe op het ontwikkelen van zijn eigen escape rooms. In het Zuid-Hollandse dorp Poortugaal, ten zuidwesten van Rotterdam, heeft Farla inmiddels vier verschillende kamers.



Die heten The Lost Mummy, House of Houdini, Pirate's Treasure en The Holy Grail. Groepen krijgen de opdracht om binnen een uur te ontsnappen. "Ik ontwerp de kamers zelf en bouw mee aan de elektronica", vertelt Farla aan RTV Rijnmond. "Het is een uit de hand gelopen hobby."





Farla trad eerder op in de Efteling, Drievliet, Walibi Holland, Phantasialand, Blackpool Pleasure Beach en Bobbejaanland. Zijn Escape Room City bestaat al langer. Normaal gesproken laat de illusionist veel werkzaamheden aan anderen over. Doordat zijn shows in binnen- en buitenland geannuleerd zijn, heeft Farla genoeg tijd om dagelijks met de escape rooms bezig te zijn.

