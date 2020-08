Koninklijke Burgers' Zoo

Ontwerper vertelt: waarom heeft Burgers' Zoo geen poolgebied?

In dierentuin Burgers Zoo' wanen bezoekers zich in de woestijn, op de savanne, in het tropisch regenwoud, in de oceaan en in de mangrove. Eén bekend ecosysteem ontbreekt, namelijk het poolgebied. Dat is niet zonder reden, vertelt dierenverblijfontwerper Stef van Campen in een YouTube-video.



Hij werd gevraagd waarom Burgers' Zoo geen poolgedeelte heeft. "Een pool zou er natuurlijk supergoed bij passen", geeft Van Campen toe. Toch verwacht hij niet dat er in de Arnhemse dierentuin binnen afzienbare tijd ijsberen zullen rondlopen.





"Een ijsbeer heeft wel heel veel ruimte nodig. Je kan daar wel een verblijf voor maken, maar dat is heel groot. Krijg je ze dan nog zichtbaar voor het publiek? Ik zie het niet zo heel gauw komen." En andere pooldieren, zoals pinguïns? Ook dat is lastig, legt Van Campen uit.



Zonlicht

Het park zou ijsschotsen kunnen maken van beton. "Dan krijg je de groene aanslag erop, je blijft schrobben." Voor veel dieren zou het buiten bovendien te warm zijn. "Je zou ze binnen moeten houden, maar je wil ook echt zonlicht aan ze geven. Dan zou je toch een kas willen maken, maar die kas vangt natuurlijk hartstikke veel hitte, dat moet je dan gigantisch terugkoelen."



Een poolgebied moet per definitie groots en open zijn, vindt Van Campen. "Dan wil je niet het gevoel hebben van een gebouw met wanden." Het imiteren van een tropisch regenwoud of een mangrove is in dat opzicht makkelijker. "We zouden het kunnen oplossen, maar daar heb je gigantische budgetten voor nodig."

