Burgemeester grijpt pas in als '100 procent Efteling-bezoekers' coronaregels negeert

De gemeente Loon op Zand is niet van plan om in te grijpen als blijkt dat een groot deel van de Efteling-bezoekers zich niet aan de coronaregels houdt. Dat vertelt burgemeester Hanne van Aart. Ze laat weten heel tevreden te zijn over de getroffen maatregelen in het attractiepark en de manier waarop gasten ermee omgaan.



"Ik zie dat de Efteling er alles aan doet en ik zie dat 95 procent van de bezoekers zich uitstekend gedraagt", zegt de burgemeester in gesprek met actualiteitenprogramma EenVandaag. Toch kwamen de afgelopen weken regelmatig berichten naar buiten over grote drukte en het negeren van de afstandsregels.





Op de vraag op welk moment ze wél wil handhaven, antwoordt Van Aart: "Op het moment dat die 5 procent 100 procent wordt." Niet eerder, bijvoorbeeld bij 50 procent misdragingen? "Nee", reageert de burgemeester uitdrukkelijk.



Gestraft

Ze vindt niet dat ondernemers zoals de Efteling gestraft moeten worden "als ze hun uiterste best doen". "De ondernemer in kwestie doet er alles aan en onze toezichthouders zijn er bijna dagelijks." Wel benadrukt Van Aart dat personen die de regels herhaaldelijk negeren, weggestuurd zouden moeten worden.



De Efteling-directie kan dus opgelucht ademhalen: overtredingen en misdragingen hebben geen consequenties voor het park, bijvoorbeeld in de vorm van boetes of een mogelijke sluiting. Pas als echt iedere bezoeker zich misdraagt, gaat burgemeester Van Aart zich ermee bemoeien.



Afnemende motivatie

Overigens kwam de Efteling zelf vorige maand al tot de conclusie dat mensen zich steeds minder aan de regels houden tijdens een dagje uit. "We constateren een afnemende intrinsieke motivatie bij gasten om zich aan de anderhalve meter afstand te houden", liet men weten.

