Efteling

Foto's: zo wordt de nieuwe Efteling-achtbaan Max & Moritz geëvacueerd

Wat gebeurt er als Max & Moritz in de Efteling halverwege de baan vastloopt? De nieuwe achtbaan is een powered coaster, met treinen die worden aangedreven door elektriciteit in plaats van zwaartekracht. In tegenstelling tot andere achtbanen kunnen de karretjes bij een technische storing dus overal in de baan stil komen te staan.



Dat maakt een ontruiming een hele uitdaging, zo bleek gistermiddag. Toen de Max-trein net buiten het station tot stilstand was gekomen, moesten passagiers met behulp van een ladder geëvacueerd worden. Ze werden daarbij begeleid door bedrijfshulpverleners.





Omdat anderhalve meter afstand houden in zo'n geval niet mogelijk is, droegen medewerkers veiligheidsbrillen en mondkapjes. Nelleke Rommes plaatste foto's van de operatie op Facebook. "Perfect geregeld en snel opgelost", schreef ze. De vrouw zat naar eigen zeggen ongeveer een half uur vast voordat begonnen werd met het leeghalen van de karretjes.



Hoogtevrees

Inzittenden met hoogtevrees hadden geluk: de baan van Max & Moritz is slechts enkele meters hoog. Later op de dag kon de attractie heropend worden. De dubbele familieachtbaan, die op 20 juni openging, werd gebouwd door de Duitse fabrikant Mack Rides. Vergelijkbare attractietypes staan in onder meer Drievliet, Bobbejaanland, Plopsaland en Europa-Park.









