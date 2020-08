Efteling

Voedselwaakhond blijft boos op de Efteling vanwege 'kindermarketing'

De Efteling overtreedt de regels met betrekking tot kindermarketing, door ongezonde frisdrank aantrekkelijk te maken voor kinderen. Tot die conclusie komt voedselwaakhond Foodwatch na eigen onderzoek. De frisdrankautomaten in het attractiepark kregen vorig jaar een nieuw uiterlijk, juist naar aanleiding van kritiek van Foodwatch.



Sprookjesachtige afbeeldingen van Efteling-attracties werden toen vervangen door een abstract silhouet met natuurlijke kleuren. Toch is Foodwatch niet tevreden, omdat op sommige automaten alsnog Efteling-figuren staan. Zo fladdert er een Droomvlucht-elfje naast een flesje Sprite.





"In plaats van de sprookjestaferelen helemaal te verwijderen, werden enkele sprookjesfiguren vervangen door andere sprookjestaferelen", klaagt Elif Stepman van Foodwatch. Daarmee proberen de Efteling en Coca-Cola "een draai te geven aan kindermarketing, in plaats van er gewoon mee te stoppen".



Klacht ingediend

Stepman benadrukt dat de Efteling de mond vol heeft over een "gezonder en bewuster voedingsaanbod". Dat rijmt volgens haar niet met de reclame-uitingen in het park. De organisatie roept de Efteling op om het partnerschap met Coca-Cola te beëindigen. Ook wordt er opnieuw een klacht ingediend bij EU Pledge, het zelfreguleringsorgaan van de voedselindustrie.



De Efteling neemt het signaal van Foodwatch naar eigen zeggen serieus, meldt een woordvoerster aan Looopings. "Dat blijkt onder andere uit de al aangepaste uitingen naar aanleiding van eerdere klachten." Volgens haar is de uitstraling van de frisdrankautomaten nu wel degelijk "in lijn met de richtlijnen van de EU Pledge".



Strijdtoneel

Er worden voorlopig dan ook geen concrete acties ondernomen naar aanleiding van het nieuwe commentaar. "We zijn zeker van plan nog meer stappen te zetten, maar dat doen we op eigen initiatief en op eigen tempo. De Efteling is geen strijdtoneel voor maatschappelijke discussies."



Daarmee steekt de Efteling de kop in het zand, oordeelt Stepman van Foodwatch. "Het moet gedaan zijn met de struisvogelpolitiek van de Efteling. Als de Efteling de gezonde keuze echt wil bevorderen, passen partnerschappen met frisdrank-, ijs- en chocolademelkfabrikanten hier absoluut niet bij. Marketing van ongezonde frisdrank is niet sprookjesachtig en hoort dus ook niet thuis in een sprookjespark."

