Plopsaland De Panne

Dit jaar geen Halloween Scare Nights in Plopsaland

Er wordt dit jaar geen Halloween gevierd in Plopsaland De Panne. Vanwege de coronacrisis heeft de Plopsa Group besloten om alle shows, meet-and-greets en evenementen tot en met het einde van de herfstvakantie te schrappen. Daaronder vallen ook de Halloween Scare Nights in Plopsaland.



De maatregel geldt ook voor Plopsa Indoor Hasselt en Plopsa Coo in België en Holiday Park in Duitsland. "We hebben besloten om die huidige manier van werken aan te houden tot en met het einde van de herfstvakantie", reageert Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof. "Het is een drastische maatregel, maar volledig in het belang van onze bezoekers."





In 2019 presenteerde Plopsaland tijdens Halloween nog twee spookhuizen en twee scare zones. Komend najaar zal het horrorfeest niet helemaal aan de bezoekers voorbijgaan: de parken worden wel aangekleed in griezelsferen, met pompoenen en andere decoraties. Van live-entertainment zal echter geen sprake zijn.



Masker

Vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen in België heeft Plopsa onlangs de maatregelen aangescherpt. Zo werd het maximale bezoekersaantal verlaagd van ongeveer 40 naar zo'n 25 procent van de maximumcapaciteit. Ook is het dragen van een mond- en neusmasker nu overal in de parken verplicht. Een bezoek moet vooraf online gereserveerd worden.

