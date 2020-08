Nieuws

Vier Nederlandse dierenparken verplichten mondkapjes bij personeel

De medewerkers van vier Nederlandse dierenparken dragen vanaf nu verplicht mondkapjes als ze in contact komen met bezoekers. Het gaat om Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek, ZooParc Overloon, Dierenrijk in Mierlo en AquaZoo Leeuwarden.



De vier parken horen bij recreatiegroep Libéma. "Het gaat om extra maatregelen om nog meer veiligheid en beschermen te creëren voor ons personeel, naar aanleiding van de stijgende coronacijfers", vertelt een woordvoerster van Libéma aan Looopings. "We willen het graag zo veilig mogelijk hebben."





De mondkapjesplicht komt niet in plaats van andere maatregelen, zoals de verplichte anderhalve meter afstand. "We hebben de medewerkers op het hart gedrukt dat alle andere regels ook van toepassing blijven."



Spoelkeuken

Werknemers die niet direct contact hebben met gasten, hoeven geen masker op. "In de spoelkeuken zul je ze niet tegenkomen, bijvoorbeeld. Maar wel op het terras en bij de kassa's." Ook voor bezoekers geldt geen maskerplicht. "Maar het mag natuurlijk wel, iedereen staat vrij om in onze parken een mondkapje te dragen."

