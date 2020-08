Disneyland Paris

Naam van Disneyland Paris verkeerd geschreven op T-shirt

Kennelijk weten niet alle medewerkers van Disneyland Paris hoe ze de naam van hun werkplek moeten spellen. Op een T-shirt in de etalage van een souvenirwinkel is een joekel van een fout geslopen. Daar hangt een shirt met de tekst "Dysneyland 2020".



Het kledingstuk, dat speciaal ontwikkeld werd voor de heropening van Disneyland Paris, is te vinden bij de boetiek Disney Fashion in winkelgebied Disney Village. Op de voorkant staat "La Magie est de Retour" bij een tekening van Mickey Mouse. De tekst daaronder kan gepersonaliseerd worden.





Een personeelslid van de winkel koos voor "Dysneyland 2020", met een y dus. De misser werd niet opgemerkt totdat fansite DLP Report er een foto van publiceerde. Wie zelf een shirt wil laten drukken, met of zonder taalfout, kan dat doen voor 15 euro plus de kosten van het shirt.

