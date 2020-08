Duinrell

Duinrell opent botsauto's op nieuwe locatie, met ander thema

Er kan weer gebotst worden in Duinrell. De klassieke botsauto-attractie Bumperfrogs, geopend in 1993, moest onlangs het veld ruimen. In plaats daarvan kwamen er nieuwe botsauto's op een andere plek: achterin het park, pal naast thrillride Mad Mill. Tegelijkertijd werd er een nieuw thema geïntroduceerd, met een andere naam.



Vanwege de coronamaatregelen worden voorlopig alleen bezoekers tot en met 17 jaar toegelaten. De botsauto's heten voortaan Street Racers. Op een bord wordt de term Sports Cars gebruikt. Ook het getal 53 komt meerdere keren terug. Eén van de decoraties toont de tekst "First Place - 1953 - Jowett Javelin".





Dat is geen toeval: wijlen Duinrell-directeur Hugo van Zuijlen van Nijevelt - vader van de huidige algemeen directeur Philip van Zuylen van Nijevelt - won in 1953 de fameuze Tulpenrallye met een auto van het model Jowett Javelin.



Rick's Avonturen Burcht

De Tulpenrallye is de oudste autorally van Nederland, voor het eerst georganiseerd in 1949. Van Zuylen van Nijevelt was in 1953 de eerste Nederlandse winnaar. In kindergebied Rick's Avonturen Burcht verscheen onlangs ook al een verwijzing naar die gebeurtenis, in de vorm van een andere historische auto.



Op de oude locatie van de Bumperfrogs wordt de overdekte speeltuin Rick's Fun Factory uitgebreid. Die attractie moet uiteindelijk twee keer zo groot worden als voorheen. Het project had dit jaar afgerond moeten worden, maar de ingebruikname is uitgesteld naar het voorjaar van 2021.

















