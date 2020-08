Attractiepark Toverland

Toverland gaat alsnog overstag: ook anderhalve meter afstand in achtbanen

Bezoekers van Toverland moeten weer overal anderhalve meter afstand houden, ook in de karretjes van de achtbanen. Dat bevestigt burgemeester Ryan Palmen van de gemeente Horst aan de Maas aan Looopings. Hij gaf eerder toestemming voor een proef waarbij de karretjes van verschillende attracties volledig gevuld werden, ook als er geen anderhalve meter afstand tussen gezelschappen zat.



Dat zorgde voor felle kritiek van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, die van niets wist. "Het kan niet en het mag niet, regels zijn regels", luidde de boodschap. In eerste instantie trok Toverland zich daar niets van aan. Na landelijke ophef worden de aanpassingen alsnog teruggedraaid.





"Heel concreet kan ik zeggen dat de proef per direct is gestopt", aldus burgemeester Palmen. "Het leverde zo veel deining en onduidelijkheid op. We willen niet dat Toverland zo in het nieuws komt, met instanties die rollebollend over straat gaan. Daarom hebben we zojuist besloten om ermee te stoppen." Bij attracties waar anderhalve meter afstand tussen huishoudens niet te garanderen is, blijven vanaf nu weer rijen leeg.



Goed idee

Palmen vond het negeren van de afstandsregel in de achtbanen een goed idee, omdat de wachttijden daardoor korter zouden worden. "Want als mensen een uur in de rij staan, dan merk je dat die anderhalve meter verslapt." Toverland zou er natuurlijk ook voor kunnen kiezen om minder bezoekers binnen te laten of extra toezichthouders in te zetten. "Dat behoort ook tot de mogelijkheden", reageert de burgemeester nu.



Een woordvoerster van Toverland bevestigt de gang van zaken. "Op verzoek van de Veiligheidsregio Limburg-Noord is Toverland per direct gestopt met de proef", laat ze weten. "Dit houdt in dat Toverland tussen verschillende huishoudens weer een karretje leeg zal houden."

