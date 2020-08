Attractiepark Toverland

Veel klachten over enorme drukte in Toverland: 'Schaam jullie!'

Toverland ligt onder vuur op social media. Veel bezoekers laten weten dat ze het de laatste tijd véél te druk vinden in het pretpark, waardoor afstand houden niet mogelijk is. Toverland zelf benadrukt dat in verband met corona minder dan 50 procent van de maximale capaciteit van het park benut wordt.



Onder een Facebook-bericht waarin het Limburgse attractiepark mensen oproept om langs te komen in de zomervakantie, stromen de klachten binnen. Een groot aantal bezoekers blijkt de afgelopen weken een negatieve ervaring gehad te hebben in Toverland. "Niet normaal hoe druk het overal was", reageert Christa Hup bijvoorbeeld. "Zo druk hebben wij het nog nooit gezien. Vind dit erg zorgwekkend."





ZIE OOK: Toverland gaat alsnog overstag: ook anderhalve meter afstand in achtbanen



Ilse Konings denkt er hetzelfde over. "Zo druk, geen mondmaskers." Ze heeft naar eigen zeggen spijt van haar reservering. "Veiligheid: op goed geluk!" Adisa Ber vindt dat Toverland meer verantwoordelijkheid moet nemen. "Er wordt door het park enorm laks mee omgegaan als je er bent." Naomi Mulder: "Ik ben een week geleden geweest en dit was ook precies mijn ervaring. Normaal ben ik zeer te spreken over Toverland maar nu was ik echt in shock..."



Direct sluiten

Sarah Plasschaert is woest. "Schaam jullie en neem verantwoordelijkheid! Schandalig! Direct sluiten!", foetert ze. "Veel te dicht op elkaar, veel te weinig controle", concludeert Jan-Willem Bouwman. "In de rij van de Blitz Bahn en Fenix stond men alsnog tegen m'n rugzak aan te schuren", verzucht Arjen Welgraven. "Het was veel te druk." Alice Croux heeft haar twijfels over die begrensde capaciteit. "Anderhalf uur wachten bij de boomstammen, normaal dan een uurtje of drie?"



Kelly van de Meeberg gaat normaal gesproken graag naar Toverland, maar voorlopig ziet ze een bezoek niet zitten. "Niet normaal hoe druk. In deze tijd kan dit echt niet, Toverland was één en al wachtrij, nog nooit zo druk meegemaakt! Schandalig dat ze zo veel mensen binnenlaten." En de maatregelen? "Coronaregels kennen ze niet, alleen op papier. Zonde van je geld en gezondheid om in deze tijd te gaan."



Te duur

Anne Loos stond anderhalf uur in de rij voor waterbaan Expedition Zork. "In de wachtrij werd er maar weinig rekening gehouden met de anderhalve meter afstand. Na nogmaals meer dan een uur voor een attractie in de rij gestaan hebben, zijn we maar naar huis gegaan. Hier zijn de kaartjes echt te duur voor. Was veel te druk voor deze coronatijd."



Nicole Orth sliep op de tijdelijke Toverland-camping, waar ze erg tevreden over was. "Maar het park zelf, echt veel te druk." Wat haar betreft gaat het bezoekersaantal nog verder omlaag. "Er zou hier nog de helft van naar binnen moeten mogen, het was echt veel te druk." Jenny Bouwens: "Deze week dezelfde ervaring gehad." Irma Koenhein: "Veel te druk!" Beppie Zuiderveld: "Veel te veel bezoekers en pompjes overal leeg."



Niet te doen

Mieke de Boer is eerder naar huis gegaan vanwege de drukte. "Ik heb het nog nooit zó druk gezien. Niet te doen. Conclusie: mogelijk toch te veel mensen in het park." Tamara Smolders had door de drukte moeite om anderhalve meter afstand te houden. "We vroegen ons wel af: zijn er nu minder mensen in het park? Want dat gevoel hadden we absoluut niet."



Pamela Bezemer was afgelopen week voor het eerst in Toverland. "Echt een leuk park, maar wat een enorme drukte en dat in coronatijd. Echt jammer dit!" Sansherra Bokhorst: "Wij schrokken hoe druk het was. Bij veel attracties stonden lange wachttijden - negentig minuten - en hield men zich niet aan de anderhalve meter afstand."



Geen nut

Carmen Paesen blijft lekker thuis. "Aan de vele negatieve reacties te zien wachten wij nog een hele tijd om langs te komen." David Orban: "Ik had graag willen komen, maar als ik de opmerkingen lees, heb ik de indruk dat we onze tijd besteden aan wachten en dat de maatregelen niet worden gerespecteerd." Remco van Loon heeft nog wel een tip voor twijfelaars. "Ik geef mensen het advies om niet te gaan. Te druk. Een tijdslot reserveren heeft geen nut. Zonder toezicht en controle..."



Niko van Eeckhout was vooral blij dat hij na afloop van een helse dag weer naar huis kon. "Aangepaste capaciteit is nonsens, ongelofelijk druk en op veel plaatsen loop je gewoon in elkaars nek te blazen. Heel lange wachtrijen en bij de shows roepen ze op om afstand te houden en dan zie je op dat middenplein honderden mensen als sardientjes op elkaar staan." En daar bleef het niet bij. "Binnen was het nog erger. Dit park heeft veel te leren op het gebied van corona en verantwoordelijkheid."



Verlengde route

Toverland reageert op iedere klacht hetzelfde: door te herhalen dat de maximale capaciteit wel degelijk verlaagd is. Toch kan het druk lijken, geeft het park toe. "De voelbare bedrijvigheid in het park wordt onder andere ook veroorzaakt doordat wachtrijen een verlengde en verlegde route hebben en op andere plaatsen lopen dan dat je gewend bent. Ook het onderling afstand houden, zorgt natuurlijk voor langere wachtrijen."



Eerder deze week ontstond al commotie toen bleek dat de karretjes van de achtbanen in Toverland volledig gevuld werden, ook als er geen anderhalve meter afstand tussen de bezoekers zat. Na bemoeienis van de Veiligheidsregio Limburg-Noord is die aanpassing weer teruggedraaid.

















ZIE OOK: Walibi Holland laat meer bezoekers toe: ruim twee uur wachten op achtbaanritje