Movie Park Germany

Duizenden Movie Park-tickets voor zorgpersoneel

Movie Park Germany trakteert zorgpersoneel op een gratis dagje uit. Tweeduizend medewerkers van ziekenhuizen in de omgeving ontvangen een vrijkaartje voor het Duitse pretpark. Dat zijn Marienhospital Bottrop en Knappschaftskrankenhaus Bottrop.



De symbolische overhandiging vond maandag plaats in het bijzijn van burgemeester Bernd Tischler van Bottrop, parkdirecteur Thorsten Backhaus en de directeuren van de twee ziekenhuizen.





"We willen alle medewerkers bedanken voor hun fantastische inzet, die de afgelopen weken veel inzet en moed vergde", aldus Backhaus. "We geven ze graag de kans om bij ons een onbezorgde dag te beleven."



Schoonmakers

De tickets zijn bedoeld voor alle afdelingen. Naast medisch personeel mogen ook administratieve medewerkers en schoonmakers een dagje naar Movie Park. "Want in tijden van corona werkt iedereen bijzonder nauw samen om de operationele en medische processen te coördineren", staat in een persbericht.



Movie Park Germany is sinds 29 mei weer geopend voor publiek. In verband met corona blijven enkele attracties dicht. Dat zijn 4D-simulator The Lost Temple, 4D-bioscoop Roxy en simulator Time Riders.





