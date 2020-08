Attractiepark Toverland

Veiligheidsregio woest: Toverland blijft karretjes vullen zonder anderhalve meter afstand

Toverland trekt zich niets aan van de kritiek van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Die vraagt het attractiepark onmiddellijk stoppen met het volledig vullen van de achtbaantreinen als er geen anderhalve meter afstand tussen bezoekers zit. "Het kan niet en het mag niet, regels zijn regels", meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio aan Looopings. Toch gaat Toverland ermee door.



De directie van het pretpark in Sevenum beweert dat de burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas achter het nieuwe beleid staat. Er zou sprake zijn van "een experiment". Onzin, reageert de veiligheidsregio. "Wij hebben absoluut geen toestemming gegeven voor een proef of een andere afwijking, op welke manier dan ook", verduidelijkt de voorlichter.





"Toverland heeft niet met ons gesproken. Ik weet niet waar dit verhaal vandaan komt, het is pertinent niet waar. Niemand mag afwijken van de landelijke norm. Als wij dat zouden toestaan, zou het voor het eerst zijn in Nederland dat dit gebeurt. Dat kan helemaal niet."



Verwarring

Ondanks die ferme taal heeft Toverland het beleid nog niet gewijzigd. "We vinden het supervervelend dat er verwarring is ontstaan, maar aangezien de burgemeester onze keuze steunt, gaan we ermee door", aldus een woordvoerster van het park. Bezoekers die liever wel anderhalve meter afstand willen in de achtbaankarretjes, kunnen dit aangeven bij een medewerker. "Dan zorgen wij er alsnog voor."



Gisteren bleek al dat de veiligheidsregio niet blij was met de aanpassingen. Men riep het lokale gezag toen op om in te grijpen. Vanochtend kwam Toverland met de bewering dat er overleg is geweest tussen de veiligheidsregio en Toverland. "Inmiddels hebben we ook hun steun voor ons nieuwe coronabeleid bij de attracties", zei de voorlichtster. Die verklaring klopt dus niet.

