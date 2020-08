Efteling

Columnist: 'Efteling met coronamaatregelen is Tokkieland'

Een columnist van de regionale krant BN DeStem raadt mensen af om de komende tijd naar de Efteling te gaan. Het attractiepark is verworden tot Tokkieland, vol met ongemanierde bezoekers die zich niets aantrekken van de coronaregels. Afstand houden blijkt onbegonnen werkt, zo schrijft John Bas.



In het Sprookjesbos leek alles nog goed te gaan. "Eenmaal uit het bos, eindigt ons sprookje even abrupt als wreed", verzucht Bas. "We zijn in Tokkieland! De directie had meer crowd control beloofd, maar deze horde laat zich niet mennen. In de enorme rij voor de wc's staan ze dringend zowat tegen je korte broek aan te plassen."





ZIE OOK: Efteling geeft toe: bezoekers houden zich minder aan coronaregels



Columnist Bas spreekt over een confrontatie met een agressieve meute "met groepskorting bij de tattooshop". Even later werd zijn zoon uitgescholden door een asociale moeder. Ook bij de attracties ging het fout.



Niet te doen

"Het is niet te doen. Alsof actiegroep Viruswaanzin een tussenstop heeft. Het voetbalstadion van nu is hierbij vergeleken een boekenclubje, het offerfeest een oase van respect. Mensen die zich wél aan de afspraken willen houden, lukt dat domweg niet."



De schrijver geeft toe dat hij vooraf gewaarschuwd was. "'Ga niet naar de Efteling, mensen gedragen zich niet', zien we op sociale media van mensen die tóch zijn gegaan." Daar sluit hij zich nu alsnog bij aan.

ZIE OOK: Efteling verhoogt capaciteit: ruim 15.000 bezoekers per dag