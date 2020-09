Attractiepark de Waarbeek

Voor het eerst 'bloedstollende' halloweenavonden in Twents pretpark

Attractiepark de Waarbeek in Twente organiseert dit jaar voor het eerst een halloweenevenement voor kinderen vanaf 12 jaar. Normaal gesproken zijn de halloweenactiviteiten in het pretpark bedoeld voor kleine kinderen. Op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober gaat het er 's avonds een stuk minder onschuldig aan toe.



De Waarbeek spreekt over een "bloedstollende halloweentocht door een verlaten attractiepark". De attracties staan stil. Wel is het park overgenomen door ruim dertig horrorfiguren. "Het creatieve team van de Waarbeek werkt hiervoor samen met diverse ervaren halloweenacteurs om bezoekers de stuipen op het lijf te jagen", staat in een persbericht.





ZIE OOK: Dit jaar nieuwe achtbaan in Overijssels pretpark de Waarbeek



De beleving, die 'Lost @ the Park' wordt genoemd, gaat ongeveer een uur duren. "Om de tocht te kunnen lopen, dienen bezoekers in goede gezondheid te zijn", waarschuwt men. Het all-inclusive-concept van de Waarbeek geldt ook tijdens de halloweenavonden. "Dus in de korte pauze kunnen bezoekers genieten van een laatste avondmaal."



Coronaregels

Bezoekers onder 18 jaar moeten begeleid worden door een volwassene. Het park zegt zich te houden aan alle coronaregels. "Er zijn desinfectiemiddelen aanwezig en acteurs houden anderhalve meter afstand of worden afgeschermd door middel van spatschermen."



Entreebewijzen zijn alleen verkrijgbaar via veilingsite VakantieVeilingen.nl. De kaartverkoop start binnenkort. Er wordt gewerkt met verschillende tijdsloten tussen 19.30 en 22.30 uur. De Waarbeek waarschuwt dat tickets snel uitverkocht kunnen raken, omdat het aantal beschikbare plekken beperkt is.

ZIE OOK: Geen Halloween in Drents pretpark: 'We zoeken de problemen niet op'