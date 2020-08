Looopings

Tijdelijk geen verzendkosten bij aankoop Looopings-mondkapjes

Nog op zoek naar een mondkapje? Bij aankoop van mond- en neusmaskers in de Looopings Webshop betaal je tijdelijk geen verzendkosten. Dat geldt ook voor de andere producten in de online winkel. De actie geldt tot en met zaterdag 15 augustus.



De voucher voor gratis verzending is met één klik te activeren via een speciale banner bovenaan de webwinkel. Daarmee wordt 3,99 euro bespaard op een standaardbestelling en 5,99 euro op een bestelling vanaf 25 euro.





Er zijn op dit moment vier verschillende herbruikbare mondkapjes beschikbaar. Die kosten 10,49 euro. Looopings verdient niets aan de verkoop: het gaat om de standaardprijs van de externe leverancier Spreadshirt.



België

Nederlandse pretparken hebben mondkapjes nog niet verplicht. Attractieparken in onder meer België, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië en Groot-Brittannië vragen bezoekers wel om maskers te dragen, om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

