Attractiepark Toverland

Veiligheidsregio niet blij met nieuw coronabeleid Toverland

De Veiligheidsregio Limburg-Noord is niet te spreken over het nieuwe coronabeleid van Toverland. Het attractiepark in Sevenum vult tegenwoordig alle karretjes van de achtbanen, ook als er geen anderhalve meter tussen gezelschappen zit. Dat gebeurde "in goed overleg met de instanties", zei een woordvoerster afgelopen weekend.



Nu blijkt dat het plan alleen is overlegd met burgemeester Ryan Palmen. De veiligheidsregio wist van niets. Die laat nu weten dat het park niet zomaar eigenhandig de regels kan aanpassen. Individuele bedrijven mogen niet van de landelijke noodverordening afwijken. Daarom roept de veiligheidsregio het lokale gezag op om in te grijpen.





ZIE OOK: Geen anderhalve meter afstand in achtbanen Toverland: 'Mag van de instanties'



Toverland-directeur Jean Gelissen jr. vindt de wijziging wel te verdedigen. Door de capaciteit van een attractie volledig te benutten, lopen de wachtrijen sneller door. "Er is veel meer doorloop en dat komt het gedrag van de gast en de sfeer ten goede", vertelt hij aan omroep L1. "We hebben gewoon ons gezond verstand gebruikt. Voor ons is het een heel logisch besluit."



Moeilijke vraag

Maar wat Toverland doet is toch gewoon niet toegestaan? "Wat mag en wat mag niet is een moeilijke vraag. Voor ons was het: wat is de minst kwade oplossing." De directie heeft samen met burgemeester Palmen door het park gelopen om de verandering toe te lichten. Was hij wel akkoord? "Hij is ervan op de hoogte, laat ik het zo stellen."



Of het park alle karretjes blijft vullen zoals afgelopen dagen, zal later moeten blijken. Naar aanleiding van het commentaar van de veiligheidsregio wordt de situatie morgen geëvalueerd, bevestigt een woordvoerster aan Looopings.

ZIE OOK: Eigenaar Toverland is klaar met anderhalve meter afstand in openlucht