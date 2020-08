Drayton Manor

Noodlijdend Engels pretpark gered door eigenaar Avonturenpark Hellendoorn

Drayton Manor in Engeland is gered. Het attractiepark wordt overgenomen door de Looping Group, de huidige eigenaar van onder andere Avonturenpark Hellendoorn. Daarmee is de toekomst van het kwakkelende pretpark, dat door financiële problemen uitstel van betaling moest aanvragen, voorlopig veiliggesteld.



De overname werd vanmiddag bekendgemaakt. Alle 599 medewerkers van Drayton Manor behouden hun baan. "De groep heeft zeer ambitieuze ontwikkelingsplannen om het park op de lange termijn nog aantrekkelijker te maken", belooft de nieuwe eigenaar. Drayton Manor, met ruim één miljoen bezoekers per jaar, is meteen het grootste park binnen de groep.





De familie Bryan, die het park runt sinds de oprichting in 1950, blijft betrokken bij het management. Zo zal William Bryan zijn functie als directeur behouden. Hij ziet de verkoop van het park als "een spannend en positief nieuw hoofdstuk na enkele lastige maanden". "Voor ons was het belangrijk dat alle collega's hun baan kunnen behouden."



Arabisch

De Looping Group bestaat uit vijftien regionale trekpleisters in Groot-Brittannië, Nederland, Zwitserland, Duitsland, Spanje en Portugal. Naast Avonturenpark Hellendoorn gaat het onder meer om Pleasurewood Hills, West Midland Safari Park, La Mer de Sable en Isla Mágica. Aandeelhouder van de groep is investeringsfonds Mubadala Capital uit de Verenigde Arabische Emiraten.

