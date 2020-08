ZOO Antwerpen

Drie medewerkers ZOO Antwerpen positief getest op corona

Drie vaste personeelsleden van de dierentuinen van Antwerpen blijken besmet te zijn met het coronavirus. Vrijdag werd één werkneemster positief getest, nadat iemand uit haar gezin corona bleek te hebben. Na het testen van collega's kwamen nog eens twee gevallen aan het licht.



Dat bevestigt een woordvoerster aan nieuwssite HLN. Volgens haar gaat het niet om dierenverzorgers. Het drietal zit in thuisquarantaine. Enkele andere personeelsleden blijven uit voorzorg thuis, op aanraden van de huisarts. "We hebben mensen achter de hand om voor hen in te vallen. Zo'n plan was al opgesteld."





De voorlichtster benadrukt dat bezoekers op geen enkel moment in gevaar zijn geweest, omdat de betrokken medewerkers geen direct contact hadden met het publiek. "We hanteren ook zeer strikte hygiëneregels." Het dragen van een mond- en neusmasker is voor iedereen verplicht.



Risicogebied

ZOO Antwerpen kampt de laatste tijd met tegenvallende bezoekersaantallen door de verscherpte coronamaatregelen. Zo heeft de Nederlandse overheid de volledige provincie Antwerpen bestempeld als een risicogebied met een negatief reisadvies, omdat het aantal besmettingen in de regio snel stijgt.

