Parc Astérix

Parc Astérix kiest voor virtuele wachtrijen zoals Walibi Holland

Parc Astérix laat bezoekers voortaan virtueel in de rij staan. Bij enkele attracties wordt vanaf nu gewerkt met een online reserveringssysteem. Via een speciale website kan een ritje in een attractie gereserveerd worden. Bezoekers brengen de wachttijd dan buiten de rij door. Het Franse pretpark koos voor hetzelfde gratis systeem als Walibi Holland.



Daar wordt het concept Fast Lane genoemd. Parc Astérix hanteert de term Filotomatix. Zodra de wachttijd is verstreken, verschijnt er een QR-code op de telefoon van de gebruiker. Die kan gescand worden bij de ingang van de attractie. Vervolgens mogen bezoekers doorlopen en hoeven ze nog maar heel even in de fysieke rij wachten.





ZIE OOK: Reserveren verplicht bij grote attracties Walibi Holland: zo werkt het



Het systeem - te vinden op filevirtuelle.parcasterix.fr - werkt op dit moment bij zes verschillende attracties: boottocht Epidemais Croisière, loopingachtbaan Goudurix, waterbaan Le Grand Splatch, inverted coaster Oziris, familieachtbaan Pégase Express en bobsleebaan Trace du Hourra.



Omzet

Dankzij Filotomatix staan er minder mensen tegelijk dicht op elkaar in de wachtrij. Gebruikers kunnen zich over het hele park verspreiden. Het concept is bovendien goed voor de omzet van horeca en souvenirwinkels: als bezoekers niet in de rij staan, hebben ze tijd om elders geld uit te geven.



Parc Astérix en Walibi Holland horen bij de Franse parkengroep Compagnie des Alpes, net als Walibi Belgium en Bellewaerde in België en Futuroscope en Walibi Rhône-Alpes in Frankrijk.

ZIE OOK: Bezoekers Walibi Holland boos: virtuele wachtrij werkt niet