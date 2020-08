Drayton Manor

Engels pretpark Drayton Manor in financiële problemen

Attractiepark Drayton Manor, gelegen in de Engelse regio Staffordshire, kampt met financiële problemen. Het bedrijf dreigt failliet te gaan, melden Britse media. Men wil uitstel van betaling aanvragen, omdat rekeningen niet meer betaald kunnen worden.



Daarmee staat het pretpark op het randje van de financiële afgrond. Medewerkers hebben van het management te horen gekregen dat de poorten voorlopig gewoon open kunnen blijven. Drayton Manor is sinds 4 juli weer toegankelijk na een maandenlange sluiting vanwege het coronavirus.





ZIE OOK: Meisje overleden na ernstig ongeluk met wildwaterbaan



Het park wordt al sinds de opening in 1950 gerund door de familie van oprichter George Bryan. Volgens ingewijden had evenementenbureau Mellors Group onlangs nog interesse om Drayton Manor over te nemen. Die firma is sinds 2016 ook de eigenaar van het Engelse pretpark Fantasy Island.



Ongeluk

Tot nu toe ging de overname echter niet door. Uit de meest recente jaarcijfers blijkt dat het park in 2018 een verlies leed van 1,8 miljoen pond (2 miljoen euro). Een jaar eerder bedroeg het verlies zo'n 3,9 miljoen pond (4,3 miljoen euro). In 2017 kwam Drayton Manor negatief in het nieuws toen een meisje overleed na een ernstig ongeluk bij de wildwaterbaan Splash Canyon. Sindsdien is de attractie dicht.



De afgelopen weken gaf het park regelmatig forse kortingen op entreebewijzen. Zo werd er een familieticket gelanceerd, geldig voor vier personen, voor 90 pond (100 euro). Verder zijn er nu jaarabonnementen te koop voor slechts 50 pond (55,50 euro). Reguliere toegangskaarten kosten dit jaar 39,50 pond (44 euro).



Thomas Land

Drayton Manor telt vier achtbanen: familieachtbaan Troublesome Trucks Runaway Rollercoaster, boomerang coaster Accelerator, familieachtbaan The Buffalo Coaster en stand-up coaster Shockwave, die op dit moment gesloten is. Loopingachtbaan G Force sloot in het najaar van 2018 definitief. Verder huisvest het park enkele thrillrides, een waterbaan en themagebied Thomas Land, dat in het teken staat van Thomas de Stoomlocomotief.





ZIE OOK: Europese kermisattracties massaal verscheept naar Saoedi-Arabië