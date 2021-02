Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands Emmen ontdekt methode om vlinders zichtbaarder te maken

Dierenpark Wildlands Adventure Zoo Emmen heeft een methode gevonden om de vlinders in de Vlindertempel zichtbaarder te maken. De gevleugelde insecten laten zich op donkere dagen nauwelijks zien aan het publiek. Dankzij een opmerkelijk onderzoek kan daar binnenkort verandering in komen.



Biologiestudente Elise Penninga heeft in het voorjaar van 2020 een dikke week vlinders geobserveerd in Wildands. Ze zat achter de schermen van de vlindertuin om te ontdekken bij welk soort licht vlinders het meest actief zijn.

"In de winter, als de dagen korter zijn en de zon zich minder laat zien, doen de vlinders dat ook", vertelt een woordvoerster van de dierentuin aan Looopings. "Ze zijn erg gevoelig voor licht en gaan dan bovenin de kas zitten. Maar dat is voor bezoekers die de vlinders in die periode willen bekijken niet ideaal."



Tien minuten

Onderzoekster Penninga omringde zich met tientallen oranje passiebloemvlinders in de kweekruimte. Elke tien minuten veranderde ze de kleur van het licht, tien keer per dag. Iedere observatie werd drie keer gedaan, voor de beste meetgegevens.



Dankzij de resultaten weet Wildlands nu dat de vlinders het meest actief zijn bij een gelige kleurtemperatuur. "Dus warm en met een zonnige gloed", leg de voorlichtster uit. Het dierenpark bekijkt nu waar in de tropische kas extra verlichting geplaatst kan worden.



Diepte creëren

Er werd een speciaal belichtingsplan voor geschreven, waarbij men rekening hield met de stand van de zon in de winter. Dierverzorgster Marisca Kuyper benadrukt dat het niet de bedoeling is om de hele kas uit te lichten. "Je wil diepte creëren, bezoekers prikkelen om zelf op avontuur en onderzoek uit te gaan."



Waarschijnlijk zijn de lampen zes maanden per jaar nodig, van oktober tot en met maart. Het is de bedoeling om het plan over een tijdje in te dienen bij WNEF, de natuur- en educatiestichting van Wildlands. Dan moet duidelijk worden wanneer het project daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.