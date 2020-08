Disneyland Paris

Indrukwekkend: Disneyland Paris volledig nagebouwd in Minecraft

Zonder mondkapje door Disneyland Paris zwerven? Dat is nu mogelijk in de videogame Minecraft. Vijftien enthousiaste spelers hebben het Disneyland Park in samenwerking met Disney-fans tot in detail nagebouwd. Ze zijn er maar liefst vijf jaar mee bezig geweest.



De makers zijn zeer minutieus te werk gegaan. Het is mogelijk om door alle themagebieden te lopen en verschillende attracties van binnen te bekijken, zoals Hyperspace Mountain en It's a Small World. Ook het iconische kasteel van Doornroosje is toegankelijk.





Overal klinkt dezelfde muziek als in het echt. Ook is er 's avonds vuurwerk te zien. Om een bezoek nog overtuigender te maken, zijn er regelmatig evenementen met aparte thema's. Zo staat het virtuele park tot en met eind augustus in het teken van Frozen Celebration.



Kubus

Minecraft werd uitgebracht in 2011. De decors in het immens populaire spel bestaan uit kubusvormige objecten. Wie Disneyland Paris zelf wil beleven in Minecraft, kan inloggen via de server van MagicCraft: mc.magiccraft.fr.

