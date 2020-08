Efteling

Historische Efteling-attributen in nieuwe expositie Anton Pieck Museum

In het Anton Pieck Museum, gelegen in de Gelderse stad Hattem, worden sinds kort bijzondere Efteling-attributen tentoongesteld. De tijdelijke expositie 'Er was eens...' draait om de ontwerpen die Anton Pieck in de jaren vijftig maakte voor de eerste tien sprookjes in het Sprookjesbos.



Efteling-fans kunnen zich verheugen op originele schetsen en voorwerpen uit de beginjaren van het wereldberoemde sprookjespark. Zo liggen in vitrines authentieke Pieck-tekeningen voor bijvoorbeeld het iconische Herautenplein. Een andere schets verraadt het geheim van Langnek. Ook zijn er oude foto's en telegrammen te vinden.





De objecten werden uitgeleend door de Efteling. Ze zijn afkomstig uit het officiële Efteling Archief, dat niet toegankelijk is voor publiek. De tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met Efteling-archivaris Gerrie van Dongen en ontwerpers Sander de Bruijn en Robert-Jaap Jansen.



Voor de bijl

Anton Pieck werd eind 1951 door uitvinder en fotograaf Peter Reijnders gevraagd om mee te werken aan het tot leven wekken van "een sprookjestuin". Zijn eerste reactie: "Nee, beslist niet." Na een persoonlijk gesprek ging Pieck toch voor de bijl, al was hij er absoluut niet niet zeker van dat project een succes zou worden.



"Ik moet u ook eerlijk bekennen dat ik in die tijd het gevoel had dat de zaak op de fles ging en dat ik in de toekomst met een hele grote boog om Kaatsheuvel heen moest om niet gestenigd te worden, of iets dergelijks", zei Pieck daarover. In openingsjaar 1952 worden 222.941 bezoekers verwelkomd. Zij betalen 80 cent (0,36 euro) voor een kaartje.



Vastgelopen

"Ik herinner me nog de eerste jaren", vertelde Pieck ooit over het onverwachte succes. "Ik hoorde op zondagmiddag op de radio dat het verkeer tussen Tilburg en Kaatsheuvel helemaal vastgelopen was. Ik was toen slecht genoeg om dat helemaal niet erg te vinden."



De Efteling-tentoonstelling is nog te zien tot en met 28 februari 2021. Vanwege de coronacrisis laat het Anton Pieck Museum maximaal 26 personen tegelijk binnen. Entreekaarten moeten vooraf online besteld worden, voor een specifiek tijdslot. Tickets kosten 9 euro voor volwassen en 3,50 euro voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.













































