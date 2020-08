Bobbejaanland

Bestelwagen rijdt tegen Monorail in Bobbejaanland

De Monorail van Bobbejaanland staat voorlopig stil. Een onoplettende bezoeker is afgelopen week met een bestelwagen tegen de baan gereden. Die raakte daardoor beschadigd, zo is te zien op foto's. Daarom kan de attractie tot nader order niet open.



Een woordvoerster van het Vlaamse pretpark bevestigt de gang van zaken aan Looopings. "Het zal zo snel mogelijk worden hersteld", laat ze weten. Wanneer dat gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Op dit moment staat een trein stil boven de waterbaan Bootvaart, naast achtbaan Typhoon.





De Monorail van fabrikant Schwarzkopf staat al 44 jaar in Bobbejaanland; sinds 1976. Het is de enige nog werkende monorail in een Belgisch pretpark. De attractie telt twee stations: bij de entree van het park en in het Cowboydorp. Het derde station, bij waterbaan Indiana River, werd onlangs verwijderd.









