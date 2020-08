Walibi Holland

Botsauto's in Walibi Holland weer open, maar alleen voor kinderen

Bezoekers onder de 18 jaar mogen weer gebruikmaken van de botsauto's in Walibi Holland. De attractie Tequila Taxi's bleef gesloten toen het pretpark in mei de poorten opende, omdat anderhalve meter afstand houden tijdens het botsen niet mogelijk is.



Nu kinderen geen afstand meer hoeven te houden van de overheid, kan Tequila Taxi's alsnog open. Een nieuw bord geeft aan dat alleen personen tot en met 17 jaar welkom zijn. "Het is mogelijk dat er om een legitimatie wordt gevraagd", staat daarop. "Geen legitimatie? Dan mag je de attractie niet betreden."





ZIE OOK: Opknapbeurt voor attractie Walibi Holland: 'Voorproefje op volgend jaar'



Tequila Taxi's ligt in themadeel Exotic, in de buurt van horecalocatie Haciënda en hoedenmolen Los Sombreros. De attractie stamt uit het jaar 2000. Onlangs werd de façade vernieuwd. Voor kinderen met een lengte tussen 105 en 150 centimeter is er ook een aparte kindervariant: Mini Taxi's. Die was al open.



NeuroGen

Vorige maand werd de 54 meter hoge Skydiver - eerder dicht vanwege corona - ook weer in gebruik genomen. Op dit moment is alleen virtualreality-beleving NeuroGen nog buiten bedrijf in verband met de coronamaatregelen.













ZIE OOK: Walibi Holland heropent 54 meter hoge Skydiver