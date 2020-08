Attractiepark Toverland

Geen anderhalve meter afstand in achtbanen Toverland: 'Mag van de instanties'

Bezoekers van het Limburgse attractiepark Toverland hoeven geen anderhalve meter afstand meer te houden als ze in de achtbaan zitten. Bij de rollercoasters worden op dit moment alle rijen gevuld, ondanks dat er soms geen anderhalve meter tussen huishoudens zit. Dat bevestigt een woordvoerster van Toverland aan Looopings.



Tot nu toe bleven er tussen verschillende gezelschappen steeds rijen leeg in de treinen, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat is volgens Toverland nu niet meer nodig. Ook hoeven passagiers geen mondkapjes of andere persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.





ZIE OOK: Eigenaar Toverland is klaar met anderhalve meter afstand in openlucht



De maatregel geldt voor houten achtbaan Troy, familieachtbaan Toos-Express en spinning coaster Dwervelwind. "De afstand tussen de rijen is daar feitelijk inderdaad net iets minder dan anderhalve meter", aldus de voorlichtster. "Maar dit is goedgekeurd door de officiële instanties. Het is in goed overleg besloten."



Trekhaak

In de stations zijn houten schotten geplaatst tussen de poortjes. Verder worden beugels weer met de hand gecontroleerd door medewerkers, in plaats van met een speciale duw- en trekhaak. Personeelsleden dragen geen mondkapjes of gelaatschermen als ze dicht in de buurt van bezoekers komen.



Bij wing coaster Fenix en lanceerachtbaan Booster Bike zitten de karretjes wel minimaal anderhalve meter van elkaar af. Daar konden alle rijen al gebruikt worden. Daarnaast mogen ook in de boten van wildwaterbaan Djengu River nu meerdere gezelschappen plaatsnemen. "Onze medewerkers vragen wel eerst aan gasten of ze er geen bezwaar tegen hebben", weet de woordvoerster.



Mondkapjesplicht

Het kabinet en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) willen dat Nederlanders anderhalve meter afstand houden om coronabesmettingen tegen te gaan. Als dat niet lukt, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer, zijn mondkapjes noodzakelijk. Toverland heeft echter geen plannen voor een mondkapjesplicht.



Bij vergelijkbare achtbanen in concurrerende Nederlandse parken, bijvoorbeeld in de Efteling en Walibi Holland, blijven op dit moment nog wel rijen leeg tussen huishoudens.





















ZIE OOK: Veiligheidsregio tikt attractieparken op de vingers na schenden coronaregels: 'Dit kan niet'