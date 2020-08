Attractiepark Toverland

Nieuwe lekkernijen in Toverland: knetterijsjes met stroopwafel, Oreo of KitKat

Bezoekers van Toverland kunnen deze zomer nieuwe ijsjes proeven. Het pretpark introduceert zogeheten Tovertwisters met stroopwafel, Oreo of KitKat. Er wordt ook knetterdip aan toegevoegd. De koude lekkernijen zijn verkrijgbaar bij verkoopbalie Smouldering Roast.



Dat horecapunt is te vinden naast bedieningsrestaurant The Flaming Feather in het middeleeuwse themadeel Avalon, waar ook wing coaster Fenix ligt. "Tovenaar Merlijn heeft zijn magische krachten gebruikt om er een verdraaid lekker ijsje van te maken", luidt de promotietekst.





De ijsjes kosten 3,95 euro per stuk. Bij de varianten met stroopwafel en KitKat zit karamelsaus. Het Oreo-ijsje wordt voorzien van chocoladesaus.



Donuts

Toverland blijft het aanbod voor zoetekauwen vergroten. Eerder dit jaar presenteerde het park al verschillende soorten donuts en diverse hapjes met aardbeien. Ook worden tegenwoordig ijsdonuts verkocht.













