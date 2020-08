Miniworld Rotterdam

Veiligheidsregio tikt attractieparken op de vingers na schenden coronaregels: 'Dit kan niet'

De attractieparken in Gelderland voldoen niet aan de coronamaatregelen. Dat concludeert de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland na het zien van undercoverbeelden uit Julianatoren, Burgers' Zoo en Apenheul. Omroep Gelderland laat zien dat de hygiëne bij de toiletten en restaurants ondermaats is. Bovendien houden bezoekers onvoldoende afstand.



Bij Burgers' Zoo en Julianatoren lagen er etensresten op de tafels. In Julianatoren was het toilet niet schoon en bij Apenheul waren alle wastafels in gebruik, waardoor afstand houden niet lukte. "Dit is in strijd met onze hygiënemaatregelen of afspraken, dus dit kan niet", reageert plaatsvervangend voorzitter Mark Boumans van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.





Dat moet anders, vindt Boumans. "Ik verwacht dat er op dit punt gewoon verbetering komt. Als je volgende week gaat filmen, moet je deze beelden niet weer kunnen laten zien." Hij kiest nog niet voor harde maatregelen. "Ingrijpen betekent eigenlijk meteen sluiten en dat gaat wel heel ver, maar ik vind wel dat er iets moet gebeuren."



Personeel

Julianatoren en Apenheul gaan naar eigen zeggen extra personeel inzetten om bezoekers te wijzen op de maatregelen. Burgers' Zoo belooft tafels beter schoon te gaan maken.

