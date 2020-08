Movie Park Germany

Movie Park Germany verkoopt speelgoedpistool van 4,98 euro voor 49,90 euro

Movie Park Germany houdt er opvallende tarieven op na in de souvenirwinkels. Een speelgoedpistool dat in Nederland verkocht wordt voor een paar euro, ligt in het Duitse pretpark voor maar liefst 49,90 euro in de schappen. Dat ontdekte een oplettende bezoeker.



Het gaat om het Nickelodeon Slime Hyper Blaster Pack. Bij bol.com en ToyChamp kost het slijmpistool maar 14,99 euro. Intertoys gaat nog een stap verder. Die winkel vraagt slechts 4,98 euro voor het identieke product. Daarmee is Intertoys letterijk tien keer zo goedkoop als Movie Park.





Waar komen die enorme prijsverschillen vandaan? "Internetprijzen afzetten tegen winkelprijzen is als appels met peren vergelijken, zo heb ik ontdekt", reageert marketingdirecteur Manuel Prossotowicz van Movie Park. "En al helemaal in verschillende landen." Hij benadrukt dat het pistool in Duitse webwinkels tussen de 20 en 25 euro kost: nog steeds een stuk minder dan wat het attractiepark vraagt.



Concurrentie

"Onze tarieven hangen af van verschillende factoren, zoals de inkoophoeveelheid, de leveringsvoorwaarden, de basisprijs van de leverancier, de concurrentie en onze eigen kosten", aldus Prossotowicz. Ook het Nickelodeon-merk speelt een rol. "Souvenirs met een merk hebben altijd een hogere inkoopprijs."



Dat zorgt nu eenmaal voor onderlinge verschillen tussen winkels, aldus de directeur. "We moeten eerlijk zijn: iedereen kan vóór het aanschaffen snel checken of een product elders goedkoper is. Dat is de realiteit voor iedere winkel in ieder segment." Prossotowicz heeft wel met verbazing gekeken naar de Intertoys-prijs, die overigens ook in de fysieke winkels wordt gehanteerd. "Wij kunnen met zekerheid zeggen dat deze verkoper er niets aan verdient."









