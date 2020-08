ZOO Antwerpen

Bezoekersaantallen ZOO Antwerpen hollen achteruit

Het gaat niet goed met de dierentuin van Antwerpen. Door de strengere coronamaatregelen in de stad laten bezoekers het afweten. ZOO Antwerpen ziet de bezoekersaantallen dalen sinds er een negatief reisadvies geldt voor de streek. Toch is het park van plan om gewoon open te blijven.



De coronamaatregelen in Antwerpen zijn aangescherpt omdat er steeds meer nieuwe besmettingen worden vastgesteld. Toeristen blijven daardoor weg en ook bewoners zelf lijken weinig zin te hebben in een dagje dierentuin.





Dat is een nieuwe klap voor ZOO Antwerpen, dat eerder al van half maart tot half mei gesloten moest blijven. Sindsdien mag het park slechts 30 procent van het normale aantal gasten toelaten. Ze moeten, op abonnementhouders na, hun bezoek vooraf online reserveren.



Toch is er nu sprake van overcapaciteit. Een woordvoerster bevestigt in Vlaamse media dat de bezoekersaantallen teruglopen. Veel mensen annuleren hun reservering, anderen komen gewoon niet opdagen.



Ondanks de rust in het park blijven de deuren geopend. Ook een reservering is nog steeds verplicht, zodat bezoekers bij een eventuele uitbraak van het virus snel opgespoord kunnen worden.



Het moederbedrijf van ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael besloot eerder al tientallen banen te schrappen in beide dierentuinen om het hoofd boven water te houden. Half juni protesteerde het personeel tegen die plannen.

