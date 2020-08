Karls Erlebnis-Dorf

Vechtpartij in Duits pretpark om weigeren mondkapje

Sommige mensen gaan wel heel ver om geen mondkapje te hoeven dragen. In het Duitse familiepretpark Karls Erlebnis-Dorf, op het eiland Rügen, ontstond afgelopen donderdag een vechtpartij tussen het personeel en drie bezoekers die weigerden een masker op te zetten.



Dat melden Duitse media. Medewerkers benaderden de gasten rond 17.00 uur met het verzoek zich aan de coronaregels te houden en in overdekte ruimtes een mondkapje te dragen. Dat viel niet bepaald in goede aarde. De bezoekers, twee mannen en een vrouw, reageerden agressief en bedreigden het personeel. Toen het trio de uitgang werd gewezen, begonnen ze te spugen en te slaan.





ZIE OOK: Vier Belgen in elkaar geslagen in Disneyland Paris na ruzie over corona



Eén van de mannen raakte een 38-jarige medewerker vol in het gezicht. Hij brak zijn bril en bezeerde zijn oog. Tijdens een poging om de man naar de grond te werken, ontstond een massale vechtpartij. Daarbij raakten vier personeelsleden gewond.



Kenteken

Het trio vluchtte vervolgens naar de parkeerplaats. Een medewerker die hun kenteken wilde noteren, werd bedreigd met een metalen voorwerp. Nadat ze de kentekenplaten hadden verwijderd, gingen de drie er snel vandoor. De politie is nog steeds naar hen op zoek. Wel is de vrouw inmiddels geïdentificeerd.



De baas van het pretpark, Robert Dahl, zegt de coronaregels na dit incident strikter te gaan handhaven. Wie geen mondkapje draagt, moet er onmiddellijk eentje opzetten of het park verlaten. Bij agressie wordt direct de politie gebeld.



Keten

Karls Erlbenis-Dorf is een keten van Duitse pretparken met een boerderijthema. Er zijn in totaal vijf vestigingen.

ZIE OOK: Dertien gewonden bij vechtpartij in Duits Plopsa-pretpark