Halloween Fright Nights in Walibi Holland gaan door: horror op anderhalve meter afstand

De Halloween Fright Nights in Walibi Holland gaan komend najaar door. Dat heeft het pretpark zojuist bekendgemaakt. Door de coronacrisis worden de horroravonden wel "exclusiever dan ooit", met een verlaagde maximumcapaciteit. Vandaag licht Walibi alvast een tipje van de sluier op.



De populaire avondopenstelling wordt "gruwelijk anders dan voorgaande jaren", staat in een persbericht. Het attractiepark komt met een aangepast concept dat voldoet aan de coronamaatregelen. "In het park is een scare altijd op gepaste afstand óf met beschermende middelen of kleding."





Spookhuizen waar anderhalve meter afstand te waarborgen is, kunnen open. Over scare zones is nog niets bekend. Wel belooft Walibi "verschillende nieuwe onderdelen die de Halloween Fright Nights dit jaar nog meer tot een unieke beleving maken".



Alle aandacht

Het overkoepelende thema hangt samen met het exclusieve karakter: bezoekers worden welkom geheten als vip, dat in dit geval staat voor 'very important prey'. "Jij krijgt alle aandacht, maar of je daar nu zo blij mee moet zijn?", aldus Walibi.



De Halloween Fright Nights vinden in 2020 voor de twintigste keer plaats, op geselecteerde dagen tussen 10 oktober en 1 november. De familievriendelijke variant Halloween Spooky Days, bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar, keert ook terug.



Ticketshop

Hoe het programma er precies uit komt te zien, wordt onthuld op donderdag 13 augustus. Dan start ook de officiële kaartverkoop. Fans die als eerste een ticket willen bemachtigen, kunnen vanaf vandaag hun gegevens achterlaten op de Walibi-site. Voor hen gaat de ticketshop eerder open.

