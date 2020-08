Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn blijft morrelen aan openingstijden

De openingstijden van Avonturenpark Hellendoorn blijven een heikel punt. Het Overijsselse pretpark heeft de openingskalender nu voor de zoveelste keer gewijzigd. Eigenlijk zou het park deze zomer op vier woensdagen open zijn van 09.30 tot 16.00 uur en van 17.00 tot 22.00 uur. Bezoekers moesten kiezen voor een dag- óf een avondbezoek.



Toen dat geen succes bleek, werd voor de tweede woensdag gekozen voor een doorlopende openstelling van 09.30 tot 20.00 uur. De andere woensdagen - 5 en 12 augustus - zou Hellendoorn van 10.30 tot 20.00 uur opengaan. Volgens een woordvoerder had het geen zin om tot 22.00 uur open te blijven. "Gezien onze doelgroep en het ontbreken van een vuurwerkshow."





Nu heeft de directie ervoor gekozen om tóch langer open te blijven op de laatste twee Zinderende Zomeravonden. "Er was veel vraag naar vanuit abonnementhouders", reageert een woordvoerder in gesprek met Looopings. "Daar moeten we niet doof voor zijn."



Attracties

Daarom gaat Avonturenpark Hellendoorn morgen en volgende week woensdag open van 10.30 tot 22.00 uur. De attracties sluiten om 21.30 uur. In tegenstelling tot voorgaande jaren zal er geen vuurwerk te zien zijn, in verband met de geldende coronamaatregelen. De rest van de maand is het park open van 10.30 tot 17.30 uur.

