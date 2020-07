Kermis

Honderden boze kermisexploitanten trekken door Brussel

Brussel is vrijdag geconfronteerd met een lange stoet van kermisexploitanten. Enkele honderden kermismensen uit heel België trokken met hun vrachtwagens door de hoofdstad om aandacht te vragen voor hun situatie. Grote kermissen in België worden afgelast omdat het aantal coronabesmettingen stijgt.



Zo is de populaire Zuidfoor in Brussel deze week op het laatste moment geannuleerd. De opbouw was al begonnen. Exploitanten zijn boos dat pretparken en markten wel gewoon open mogen blijven, terwijl kermissen in het verdomhoekje zitten. Hypocriet, vindt de kermisbranche.





Volgens de exploitanten zijn kermissen in coronatijd goed mogelijk, met inachtneming van hygiënemaatregelen en verplichte afstand. Daarom vraagt men van de politiek om weer open te mogen. Als dat geen optie is, willen de ondernemers financiële steun.



Verkeershinder

De protestactie zorgde vandaag voor veel verkeershinder in de omgeving. Er kwam al een reactie vanuit de politiek: er zal een werkgroep opgericht worden om een oplossing te vinden voor de foorkramers. Zij waarschuwen wel dat er meer acties zullen volgen als er niet snel naar hen geluisterd wordt.





