Vier Belgen in elkaar geslagen in Disneyland Paris: gebroken arm en kaak

In Disneyland Paris zijn onlangs vier Belgen in elkaar geslagen. Wat een magisch verblijf had moeten worden, liep uit op een nachtmerrie voor vier inwoners van de Waalse stad Moeskroen. Nadat ze een Franse groep wezen op de geldende coronamaatregelen, ontstond er een gevecht.



Daarover bericht de Franstalige krant Nord Éclair. Eén slachtoffer brak zijn arm, zijn zus had een gebroken kaak. Ook twee anderen werden meermaals geslagen. De irritatie begon in de wachtrij voor Pirates of the Caribbean, waar twee kinderen zich niet aan de coronaregels hielden.





Zo droegen ze geen mondmaskers terwijl ze ouder waren dan 11 jaar en hielden ze geen afstand. Toen één van de Belgen daar iets van zei, begon één van de kinderen te schelden. Het voorval leek met een sisser af te lopen, totdat beide gezelschappen elkaar weer tegenkwamen bij boottocht Les Pays des Contes de Fées.



Doodeng

Daar sloeg de vlam in de pan. De vader van het gezin begon bij de uitgang wild om zich heen te slaan, waardoor één van de Belgen op de grond belandde. Zijn zus kreeg een flinke klap in het gezicht. "De aanvaller straalde pure haat uit, het was doodeng", vertelt één van de slachtoffers.



"Hij stond op het punt om iemand in zijn nek te trappen." Omstanders konden voorkomen dat de situatie verder escaleerde. "Hij had één van ons kunnen doden." Personeelsleden hebben de dader achtervolgd en overgedragen aan de beveiliging. Hij werd gearresteerd en moet zich later verantwoorden voor de rechter.

