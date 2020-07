Efteling

Efteling geeft toe: bezoekers houden zich minder aan coronaregels

De Efteling merkt dat bezoekers zich tegenwoordig minder aan de coronaregels houden dan voorheen. Dat laat het attractiepark weten in verschillende berichten op social media. Op Twitter en Facebook wordt veel geklaagd over grote drukte en mensen die de verplichte anderhalve meter afstand negeren.



"We constateren een afnemende intrinsieke motivatie bij gasten om zich aan de anderhalve meter afstand te houden", luidt de reactie van de Efteling. "Wij merken dat gasten onvoorspelbaar zijn en hun gedrag moeilijk te controleren is, gasten hebben hierin ook zelf een verantwoordelijkheid."





Wat doet de Efteling zelf? "We blijven extra medewerkers inzetten om gasten hierop te wijzen. Verder blijven we de bezoekersstromen analyseren en doen we aanpassingen wanneer dit nodig is." Men is naar eigen zeggen op zoek naar "creatieve oplossingen". "Daarmee proberen we de anderhalvemeterregel steeds te waarborgen."



Verhoogd

Het Kaatsheuvelse sprookjespark ging half mei weer open voor publiek na een maandenlange sluiting. De maximale capaciteit werd onlangs verhoogd naar ruim 15.000 bezoekers per dag. Directeur Fons Jurgens liet eerder al weten geen voorstander te zijn van de verplichte anderhalve meter afstand tussen huishoudens.





