Video: gamer martelt RollerCoaster Tycoon-gasten met onmogelijk doolhof

Een gamer heeft een nieuwe manier gevonden om bezoekers te martelen in pretparkspel RollerCoaster Tycoon. Marcel Vos, bekend van zijn YouTube-kanaal met RollerCoaster Tycoon-video's, bouwde een simpel doolhof dat haast onmogelijk is om op te lossen.



Door de manier waarop gasten geprogrammeerd zijn, kunnen ze enorme moeite hebben met een doodeenvoudig labyrint. Vos gebruikte die kennis bij het ontwikkelen van een doolhof met rechte paden en inhammen aan de zijkant. De kans dat de onwetende poppetjes de uitgang halen, is nagenoeg nul.





In een video legt Vos uit hoe de sadistische attractie werkt en waarom bezoekers het zo lastig vinden om een recht pad te volgen. "Als je een nieuwe manier zoekt om je gasten te martelen, is dit de ideale methode", aldus de bedenker. "Zelfs als je het volledige waarneembare universum zou bewandelen met één stap per miljard jaar, zou je niet in de buurt komen van hoelang het duurt om dit doolhof op te lossen."



Reputatie

Vos heeft een reputatie op het gebied van wrede attracties. Eerder bouwde hij al een gruwelijke RollerCoaster Tycoon-achtbaan waarbij één ritje maar liefst 135 jaar duurt. Daarmee heeft de Nederlander voor zover bekend een wereldrecord in handen.

