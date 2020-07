Hansa-Park

Medewerkers Duits pretpark halen grap uit: 'Achtbaan verloor net schroef'

Medewerkers van het Duitse pretpark Hansa-Park hebben deze week een klassieke grap uitgehaald. In het station van de achtbaan Fluch von Novgorod haalde een personeelslid woensdag een grote schroef tevoorschijn. Die liet hij zien aan de passagiers in de achtbaantrein, beschrijft Jan-Niclas Zupfer op Facebook.



"Bij het controleren van de beugels haalde de operator aan de rechterkant een schroef uit zijn zak. Die hield hij omhoog met de woorden: 'De trein heeft net een onderdeel verloren.'" Zijn collega speelde het lugubere spelletje mee.





"Het personeelslid aan de linkerkant reageerde als volgt: 'Nou, dat kan gebeuren. Sterkte!', waarna hij op de startknop drukte." De lollige actie zorgde voor consternatie onder de bezoekers, aldus Zupfer. "Zo'n vorm van entertainment heb ik nog nooit meegemaakt."



Onveilig

Niet iedereen kan lachen om de grap. "Wel erg macaber", reageert Nicole Baader. "Ik vind het een verkeerde actie", schrijft Daniel Woessner. "Er zijn genoeg bezoekers die hierdoor denken dat rollercoasters onveilig zijn." Frauke Hagemann: "Klinkt misschien leuk, maar voor iemand die twijfelt om in te stappen, kan het voor een trauma zorgen."



Fluch von Novgorod is een 40 meter hoge achtbaan van de Duitse leverancier Gerstlauer, geopend in 2009. Een rit bestaat uit een lancering met een topsnelheid van 100 kilometer per uur, een inversie en een verticale lift. De uitgang is ook bijzonder: bezoekers worden daar losgelaten in een doolhof.

