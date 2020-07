Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen verlaagt bezoekersaantal: 'Betere beleving'

Attractiepark Slagharen heeft ervoor gekozen om de maximumcapaciteit te verlagen. Het pretpark laat momenteel minder bezoekers toe dan eerder deze maand, bevestigt Slagharen-directeur Dave Storm aan Looopings. Het dreigde te druk te worden. Daarom is het maximale bezoekersaantal nu bijgesteld naar ongeveer 40 procent van het maximum.



Vanwege de coronacrisis mag het park opereren op 50 procent van de reguliere capaciteit. "De limiet hebben we op twee dagen aangetikt", zegt Storm. In de praktijk bleek dat net te veel. "Dan hebben we liever een comfortabeler aantal. Dat zorgt automatisch voor een betere gastbeleving. Theorie en praktijk zijn twee heel verschillende dingen, we leren elke dag nog bij dankzij onze ervaringen."





Naast het verlagen van de capaciteit heeft het management nog enkele andere maatregelen genomen. Zo zijn er bij verschillende attracties dranghekken neergezet, waaronder darkride Wild West Adventure, waterbaan Ripsaw Falls en waterglijbaan White Water. "Eigenlijk hadden we liever helemaal geen hekken, maar het bleek toch nodig. Gelukkig ziet het er wel netjes uit."



Klerenkasten

Daarnaast lopen er extra entertainers en medewerkers rond die zorgen voor het handhaven van de maatregelen. "Vriendelijk personeel, geen klerenkasten die je kent van de nachtclubs", lacht de directeur. "Het zijn westernfiguren en mensen in hesjes die de gasten op een vriendelijke manier wijzen op de looproutes en de afstand."



De huisjes in het vakantiepark zitten wel vol. "Bij- en afschalen doen we dus met onze losse dagtickets." Het concept van Slagharen maakt het lastig om in te schatten hoe druk het precies gaat worden, aldus Storm. "Je weet van tevoren nooit wanneer onze vakantiegasten een broodje gaan eten bij hun huisje en wanneer ze door de Main Street gaan lopen."





