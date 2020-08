Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen heropent piratenboot na opknapbeurt

De piratenboot van Attractiepark Slagharen schommelt weer. Het pretpark heeft The Pirate dit weekend heropend na een opknapbeurt. De afgelopen maanden stond de attractie stil. Dat had te maken met een renovatie.



"Het onderhoudsbedrijf dat verantwoordelijk was voor de revisie, kwam uit het buitenland", vertelt Slagharen-directeur Dave Storm aan Looopings. "Doordat reizen vanwege corona eerder niet mogelijk was, hebben de werkzaamheden wat vertraging opgelopen."





Inmiddels is de onderhoudsbeurt afgerond. Sinds vandaag kunnen bezoekers weer een ritje maken in het schommelschip. The Pirate, gebouwd door de Duitse firma Huss Park Attractions, opende in 1997. De maximale hoogte bedraagt 20 meter.



Bioscoop

Vorige maand ging 4D-bioscoop El Teatro weer open na een sluiting vanwege corona. Op dit moment is alleen klimparcours Black Hill Ranger Path nog niet toegankelijk in verband met de maatregelen. Matjesglijbaan Mountain Slide wacht nog op een renovatie.





