Attractiepark Toverland

Toverland-muziek klinkt in Duits pretpark: 'Liever niet'

De muziek uit Toverland blijkt ook populair bij andere pretparken. In het Duitse pretpark Funny-World, gelegen in deelstaat Baden-Württemberg, werd tot nu toe muziek gedraaid die voor het Limburgse attractiepark is gemaakt. Dat ontdekten enkele pretparkfans, die een opname doorstuurden.



Het ging om de soundtrack van Toverland-wildwaterbaan Djengu River. "Omdat de muziek speciaal voor ons gecomponeerd is, hebben we liever niet dat andere parken het draaien", vertelt een woordvoerster aan Looopings. Toverland heeft contact opgenomen met Funny-World.





"Gelukkig had men alle begrip voor ons verzoek." De muziek wordt voortaan niet meer gedraaid, zo beloofde het management van het Duitse park. "Het was geen enkel probleem. De mensen achter Funny-World waren zich er niet van bewust dat dit onze muziek was."



Arjen Lubach

Het gebeurt vaker dat Toverland-muziek opduikt op andere plekken. Eerder werden Safaripark Beekse Bergen en het Engelse Lightwater Valley al op de vingers getikt. Ook dook er een Toverland-deuntje op in een theatershow van Arjen Lubach, maar daar had het park wel vrede mee.

