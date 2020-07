Efteling

Kind aangereden op parkeerplaats Efteling

Op het parkeerterrein van de Efteling is vanavond een kind aangereden. Rond sluitingstijd werd een jongen geraakt door een auto, bevestigt een woordvoerster van het attractiepark aan Looopings.



Het slachtoffer raakte gewond en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Om privacyredenen kan de voorlichtster verder niet over de situatie uitweiden. Volgens getuigen heeft het kind "een flinke smak" gemaakt.





Naast de ambulance kwamen ook EHBO'ers van de Efteling, beveiligers en de politie ter plaatse. Het park was vandaag open tot 22.00 uur.

