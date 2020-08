Apenheul

Originele oplossing voor afstand in Apenheul: bezoekers krijgen stokken mee

Dierenpark Apenheul heeft een originele manier bedacht om bezoekers genoeg afstand te laten houden tijdens voederpresentaties. In het openluchttheater Bongo Bonde krijgen groepen bij binnenkomst een stok mee die precies anderhalve meter lang is.



Door die naast hen neer te leggen, weten andere gezelschappen exact waar ze mogen zitten. Zo wordt de ruimte op de tribunes optimaal gebruikt, legt een woordvoerster uit. "Deze theateropstelling is normaal gesproken geschikt voor ongeveer zeshonderd personen, maar dat is nu niet meer haalbaar."





De nieuwe methode zorgt ervoor dat maximaal 225 personen de voederpresentatie bij de gorilla's bij kunnen wonen. Om te voorkomen dat toeschouwers achter elkaar gaan zitten, blijft op de tribune ook steeds een volledige rij leeg.



Ludiek

Apenheul is blij met de creatieve methode. "Het heeft voor ons een aantal voordelen. Zo kunnen gezelschappen niet per ongeluk te dicht bij elkaar gaan zitten. Er ontstaat geen onrust of onduidelijkheid en bezoekers worden dankzij de stokken bewust gemaakt van hoe belangrijk de afstand is." Bovendien zorgen de stokken vaak voor een lach op het gezicht. "Mensen ervaren het als een ludieke methode."





