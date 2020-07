DierenPark Amersfoort

DierenPark Amersfoort laat bezoekers exotische vakantiefoto's maken

Niet naar het buitenland, maar toch een exotische selfie? DierenPark Amersfoort heeft grote fotolijsten neergezet waarmee bezoekers zich op een verre bestemming wanen.



Vanwege de coronacrisis blijven veel mensen deze zomer in Nederland. DierenPark Amersfoort laat bezoekers daarom de leefomgeving van haar bewoners binnenstappen. Door de fotolijsten lijkt het alsof gasten zich ver buiten de landsgrenzen bevinden.





Zo lopen ze over de Afrikaanse savanne of wandelen via een Aziatische brug richting een oosters paleis. Wie door de tijd wil reizen, kan met een T-rex op de kiek in het Dinopark. Volgens vormgever Martijn van der Kant heeft het park bij het ontwerpen van de fotolijsten goed gekeken naar de oorspronkelijke leefwereld van de dieren.



Olijk

Toch is er ook ruimte voor olijke elementen. Bezoekers kunnen voor hun foto tekstborden, emoji's en attributen gebruiken die passen bij de bestemming. De lijsten blijven staan tot en met 30 augustus.



Twee jaar geleden kwam DierenPark Amersfoort in het nieuws omdat er maskers werden uitgedeeld aan bezoekers die juist niet gefotografeerd wilden worden. Dat bleek uiteindelijk een reclamestunt te zijn.









